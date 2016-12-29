Дайджест
Сирийские дети вернулись домой после лечения в РФ
29 декабрь 2016 (15:13)
В Сирию вернулись пятеро детей, проходившие лечение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что детей у трапа в аэропорту Латакии встречали губернатор провинции и офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
«У детей были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь на самом современном уровне. Некоторым из них сделаны уникальные в своем роде операции по восстановлению утраченных функций, у некоторых из ребят они были врожденными», — отметил врач медицинского отряда Михаил Сухинин.
Сообщается, что детей у трапа в аэропорту Латакии встречали губернатор провинции и офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
«У детей были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь на самом современном уровне. Некоторым из них сделаны уникальные в своем роде операции по восстановлению утраченных функций, у некоторых из ребят они были врожденными», — отметил врач медицинского отряда Михаил Сухинин.
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