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В американском штате Джорджия произошла стрельба

29 декабрь 2016 (15:13)

В США при стрельбе в городе Колумбус в штате Джорджия погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на WTVM.

Сообщается, что инцидент произошел около 19:00 по местному времени.

Пострадавшие при стрельбе направлены в больницу. По факту инцидента проходит проверка.

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