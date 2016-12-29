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В американском штате Джорджия произошла стрельба
29 декабрь 2016 (15:13)
В США при стрельбе в городе Колумбус в штате Джорджия погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на WTVM.
Сообщается, что инцидент произошел около 19:00 по местному времени.
Пострадавшие при стрельбе направлены в больницу. По факту инцидента проходит проверка.
Сообщается, что инцидент произошел около 19:00 по местному времени.
Пострадавшие при стрельбе направлены в больницу. По факту инцидента проходит проверка.
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