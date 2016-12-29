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Центробанк ограничил действие лицензии «ВТБ Страхования» на ОСАГО

УрБК, Москва, 29.12.2016. Банк России приказом от 28 декабря ограничил страховую деятельность компании «ВТБ Страхование», связанную с ОСАГО. Об этом сообщает «Прайм».



«Приказываю: ограничить действие лицензии на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВТБ Страхование», — говорится в сообщении регулятора.



Банк России объяснил свои действия неисполнением «ВТБ Страхованием» его предписания от 2 декабря. Для устранения выявленных нарушений установлен срок два месяца со дня вступления в силу приказа.



Кроме того, из-за отказа страхового и перестраховочного брокера «Мастер Сервис» от осуществления страховой брокерской деятельности Банк России приказом от 28 декабря отозвал у него лицензию на соответствующие виды деятельности.



Также лицензии на ОСАГО, на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования были отозваны у СК «ЭНИ».



Поясняется, что компания неоднократно в течение года не предоставляла в Банк России отчетность, установленную страховым законодательством и другими федеральными законами.

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