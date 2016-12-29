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Пятая часть россиян ушла в «теневой» сектор

УрБК, Москва, 29.12.2016. В III квартале 2016 года доля занятых в неформальном секторе составила 22,3% от количества всех работающих граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ВНИИ труда Минтруда России.



Это на 2% больше, чем было в конце 2015 года, и на 5%, чем в конце 2014 года. Таким образом, неформальная занятость в российской экономике продолжает расти.



Эксперты ВНИИ труда выяснили, что больше всего неформальных работников было в сельском хозяйстве (55% от общей численности занятых по этому виду деятельности). Большая часть из них трудится на личных подсобных хозяйствах. В оптовой и розничной торговле доля неформального сектора составляла 37%, и именно за счет таких работников росло общее количество занятых в этой отрасли.



Речь идет о гражданах, которые официально не оформили отношения с работодателем, получают часть зарплаты в конверте, а также предприниматели без образования юридического лица ИП, фрилансеры и фермеры.



«Увеличение неформального сектора является острой проблемой, которая приводит к росту неэффективной занятости, сказывается на уровне квалификации работников и замедляет рост производительности труда. Кроме того, это значительный объем средств, которые недополучают бюджеты различного уровня и внебюджетные фонды», — говорится в исследовании ВНИИ труда.



Эксперты института отмечают, что в 2015 году Роструд и органы исполнительной власти субъектов РФ заключили соглашения по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Для этого во всех регионах были созданы межведомственные комиссии.



Однако работодатели отказываются с ними сотрудничать. В исследовании ВНИИ труда говорится, что руководители компаний не являются на заседания территориальных комиссий, не представляют сведений о заключенных трудовых договорах, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных своих работников. А по действующему законодательству проводить проверки органы контроля могут только по согласованию с прокуратурой.



Сами предприниматели говорят, что не видят смысла в подобном сотрудничестве, единственная возможность для них выйти из тени — снижение налоговой нагрузки. По словам председателя межрегионального координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлена Максимова, для многих компаний полностью «обелить» зарплату — означает разориться, поскольку налоги составляют около 40% от сумм, которые работник получает на руки.



В то же время, по данным социологов, число россиян, которые положительно относятся к теневой занятости, тоже растет. В частности, за время кризиса показатель увеличился на 5-6%. А в целом около 50% россиян не видят ничего плохого в неофициальной работе и зарплате в конверте.

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