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В Екатеринбурге выставлена на торги недвижимость компании «Стилмастер»
29 декабрь 2016 (13:47)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В Екатеринбурге на торги в виде публичного предложения выставлено недвижимое имущество ООО «Стилмастер». Об этом сообщается на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Лотом № 1 предлагается нежилое отдельно стоящее строение с пристроем общей площадью 3 тыс. 941,9 кв. м. Начальная цена — 48 млн 177 тыс. 781,2 руб.
Лотом № 2 выставлен открытый склад площадью 3 тыс. 973 кв. м. Начальная цена — 18 млн 661 тыс. 913,1 руб.
Оба объекта расположены на улице Шефской, дом 2 а-б.
Цена на объекты будет снижаться каждые семь дней на 5%.
Начало подачи заявок — 30 декабря 2016 года, окончание — 24 февраля 2017 года.
Основной вид деятельности ООО «Стилмастер» — производство строительных металлических конструкций и изделий. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 12 ноября 2014 года.
Лотом № 1 предлагается нежилое отдельно стоящее строение с пристроем общей площадью 3 тыс. 941,9 кв. м. Начальная цена — 48 млн 177 тыс. 781,2 руб.
Лотом № 2 выставлен открытый склад площадью 3 тыс. 973 кв. м. Начальная цена — 18 млн 661 тыс. 913,1 руб.
Оба объекта расположены на улице Шефской, дом 2 а-б.
Цена на объекты будет снижаться каждые семь дней на 5%.
Начало подачи заявок — 30 декабря 2016 года, окончание — 24 февраля 2017 года.
Основной вид деятельности ООО «Стилмастер» — производство строительных металлических конструкций и изделий. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 12 ноября 2014 года.
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