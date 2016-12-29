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РСА: Cредняя выплата в ОСАГО в ноябре превысила 83 тыс. рублей

УрБК, Москва, 29.12.2016. Средняя выплата в ОСАГО в ноябре выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 83,479 тыс. руб., а средняя премия снизилась на 1% и составила 6,09 тыс. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА).



Средняя выплата в ноябре 2015 года достигла 58,996 тыс. руб., средняя премия — 6,148 тыс.



Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Игорь Юргенс отметил, что средняя выплата отыгрывает повышенные лимиты возмещения по ОСАГО, также союз связывает ее рост с деятельностью криминальных автоюристов.



В январе-ноябре 2016 года средняя выплата достигла 68,283 тыс. руб., увеличившись на 41% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Средняя премия составила 6,03 тыс. руб. (рост на 10%).



В целом страховщики ОСАГО за 11 месяцев увеличили сбор премий на 9% к аналогичному периоду 2015 года — до 213,7 млрд руб.



«Прирост рынка ОСАГО в части общего сбора премий в последнее время был обусловлен повышением тарифов. Однако впервые за долгое время оно показало отрицательную динамику в III квартале, снизившись на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Понижательный тренд сохранится и в IV квартале», — пояснил президент РСА.



Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО за этот период составила 147,8 млрд руб., увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда этот показатель равнялся 108 млрд.



«Главным негативным фактором, влияющим на объем сборов по ОСАГО, является то, что автопарк практически перестал расти. Этот же фактор окажет основное влияние и в следующем году. Мы полагаем, что этот сегмент страхового рынка будет стагнировать, то есть покажет нулевую динамику», — добавил Юргенс.

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