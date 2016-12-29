ЕВРАЗ НТМК увеличил скорость выплавки стали

В конвертерном цехе Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) внедрили автоматизированную систему подготовки ферросплавов к плавке. Этот шаг позволит ускорить процесс получения стали на НТМК, а также повысит конкурентоспособность металлопродукции предприятия на российском и зарубежных рынках.«В подразделении введены в эксплуатацию два ферросплавных бункера, оснащенные автоматизированной системой учета, датчиками-дозаторами и производственными весами. Каждый бункер предназначен для определенного типа ферросплавов, поэтому новые агрегаты позволяют быстрее подготовить добавку для плавки», — говорится в сообщении ЕВРАЗа.Новое оборудование работает по следующей схеме. Подручный сталевара в специальной программе задает необходимое количество ферросплавов, которое понадобится для ближайшей плавки. Все параметры видны в общей сети комбината, что позволяет контролировать процесс. Отметим, что новые установки не только хранят ферросплавы, но и отсеивают мелкие частицы, которые непригодны для получения стали.Также в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК запустили в эксплуатацию установку автоматической подачи карбида кальция, которая, как и ферросплавы, раскисляет металл. Благодаря новому оборудованию загрузка добавки в металл стала полностью автоматической.Вместе с тем ЕВРАЗ НТМК продолжает реализацию других крупных инвестиционных проектов. В частности, в декабре предприятие завершило замену насосного оборудования на более экономичное. Это позволит снизить энергопотребление на 6,1 млн кВтч в год. Снижение уровня шума и вибрации на насосных станциях помогло значительно улучшить условия труда в подразделении.Четыре новых насоса мощностью от 45 до 55 кВт установлены на трех станциях цеха водоснабжения, который подает техническую воду по всему комбинату. Агрегат мощностью 500 кВт смонтирован на подаче оборотной воды для газоочистки доменных печей № 5 и 6. Благодаря изменению схемы подачи воды один из насосов исключен из технологии.«Современные агрегаты позволяют повысить эффективность работы. Система автоматического управления непрерывно отслеживает изменения параметров напора воды, нагрузку на двигатели и узлы и выбирает оптимальный режим работы, что позволяет продлить срок эксплуатации оборудования и значительно уменьшить потребление электроэнергии», — сообщили в ЕВРАЗе.Реализация еще одного инвестиционного проекта на НТМК завершилась в начале декабря. В крупносортном цехе предприятия запустили производство нового вида металлопроката — швеллера 20 П с параллельными полками. В ноябре потребителям отгружено 600 т этой продукции. Швеллер изготавливают из строительных марок стали методом горячего проката на специальных станах. В зависимости от потребностей заказчика, для производства продукции может применяться низколегированная сталь с улучшенными качествами.Потребители швеллера 20 П — строительные компании России и ближнего зарубежья, а также представители нефтегазового комплекса. Подобные виды швеллера применяют в условиях низких температур или в среде с агрессивными химическими соединениями.«На ЕВРАЗ НТМК постоянно работают над новыми видами металлопроката. На комбинате расширен сортамент двутавровых балок, начато производство крановых рельсов, контррельсового уголка. На предприятии освоено более 60 видов железнодорожных колес», — говорится в сообщении.Следует отметить, что нижнетагильское предприятие продолжает активно модернизировать технологическое оборудование и осваивать выпуск новой продукции. За счет этого НТМК регулярно получает новые крупные заказы на поставку металлопродукции от отечественных и иностранных партнеров.