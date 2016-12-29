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В Свердловской области изъято 250 тыс. «фунфыриков» со спиртосодержащей жидкостью

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В Свердловской области за 19 дней декабря сотрудники полиции выявили и изъяли 10 тыс. 140 литров спиртосодержащей продукции, разлитых в 250 тыс. «фунфыриков» и в 12 тыс. бутылок с этикетками различных наименований водки, вина и коньяка, а также 7 тыс. 920 литров спирта. Об этом УрБК сообщил официальный представитель ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.



По его данным, с 9 декабря по сегодняшний день по материалам сыщиков возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по части 1 статьи 238 УК Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», еще одно — по части 4 статьи 327.1 «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». Два из этих уголовных дел были возбуждены органами внутренних дел Кушвы, оставшиеся три находится в производстве полиции Нижнего Тагила, Верхней Салды и Верхотурья.



«Отмечу, всего с начала 2016 года в Свердловской области следственными органами возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1 тыс. 200 проверок, изъято свыше 100 тыс. литров суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мини-заводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге. С учетом грядущих многодневных праздничных выходных, темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут», — подчеркнул В. Горелых.



Он также рассказал о результатах судебно-медицинской экспертизы по факту смерти скончавшейся накануне женщины в Железнодорожном районе Екатеринбурга.



«Эта история получила широкий общественный резонанс, в том числе, в федеральных масс-медиа. Проведенное исследование установило, что причиной гибели гражданки, которая долгое время по состоянию здоровья вела лежачий образ жизни, была инвалидом, злоупотребляла алкоголем и не получала должной заботы и ухода, стало заболевание сердца. Официально медицинские специалисты именуют это «кардиомиопатией», — отметил В. Горелых.

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