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Свердловский областной суд отпустил Александра Новикова из-под домашнего ареста

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию руководителя Уральского государственного Театра эстрады Александра Новикова и отменил его домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«Областной суд отменил шансонье А. Новикову меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в официальном аккаунте Областного суда в «Твиттере».



Напомним, А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ПЖСК «Бухта-Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн руб. 23 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте до 22 февраля руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова.



Следует отметить, что в отношении бизнес-партнера А. Новикова по проекту строительства коттеджного поселка Михаила Шилиманова также 23 декабря было вынесено решение о заключении под стражу на два месяца.

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