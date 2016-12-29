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В Екатеринбурге завершен ремонт на теплосетях Эльмаша
29 декабрь 2016 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В Екатеринбурге завершен начавшийся вчера вечером ремонт на теплосетях Эльмаша. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».
«Вчера вечером на пересечении улиц Красных командиров — Старых большевиков было обнаружено парение. В виду предстоящих долгих праздников и благоприятных погодных условий было принято решение провести ремонт», — рассказали в пресс-службе.
Ремонтные работы закончились сегодня в 07.00. После промывки труб подача горячей воды в штатном режиме организована в 12.00.
Во время проведения ремонта отключения горячей воды и отопления не было, просто снизились параметры горячей воды примерно до 50 градусов, заверили в пресс-службе.
Всего в зоне снижения параметров горячей воды оказалось около 80 многоквартирных домов.
«Вчера вечером на пересечении улиц Красных командиров — Старых большевиков было обнаружено парение. В виду предстоящих долгих праздников и благоприятных погодных условий было принято решение провести ремонт», — рассказали в пресс-службе.
Ремонтные работы закончились сегодня в 07.00. После промывки труб подача горячей воды в штатном режиме организована в 12.00.
Во время проведения ремонта отключения горячей воды и отопления не было, просто снизились параметры горячей воды примерно до 50 градусов, заверили в пресс-службе.
Всего в зоне снижения параметров горячей воды оказалось около 80 многоквартирных домов.
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