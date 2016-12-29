Кризис

Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга городов по стоимости аренды жилья

Екатеринбург занял пятое место в рейтинге городов с самыми высокими арендными ставками на квартиры. Об этом сообщает портал «Мир квартир».



На сегодняшний день стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 15 тыс. 848 руб. в месяц (снижение за VI квартал 4,4%), двухкомнатной — 21 тыс. 130 в месяц (рост за VI квартал 7,6%), трехкомнатной — 34 тыс. 982 в месяц (рост за VI квартал на 3,1%).



Всего средняя арендная ставка в Екатеринбурге за прошедший год выросла 7,8%.



Между тем на первом месте с большим опережением идет Москва, где аренда однокомнатной квартиры составляет 35 тыс. 029 руб., двухкомнатной — 49 987 руб., трехкомнатной — 88 649 руб. За Москвой следует Санкт-Петербург с показателями 21 тыс. 980 руб., 32 тыс. 879 руб. и 46 тыс. 098 руб. соответственно. Далее идет Сочи — стоимость аренды однокомнатных (20 тыс. 934 руб.) и двухкомнатных (31 тыс. 406 руб.) квартир вплотную приближается к питерской, а в сегменте трехкомнатных южный город даже переиграл северный — 46 тыс. 747 руб.



Четвертое место занимает Московская область, которая еще год назад уступала Екатеринбургу. В Подмосковье «однушки» сдаются за 17 тыс. 522 руб., «двушки» — за 24 тыс. 270 руб., «трешки» — за 36 тыс. 176 руб.

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