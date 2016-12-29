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В Екатеринбурге возобновлен аукцион по 68 ситиформатам и 4 суперсайтам

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Фонд имущества Свердловской области возобновил аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 68 ситиформатов и 4 суперсайтов сроком на 8 лет.



Как сообщает пресс-служба ведомства, аукцион состоится 29 декабря 2016 года.



Напомним, процедура торгов была приостановлена 23 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области.



При этом 22 декабря Фонд имущества Свердловской области успешно провел ранее приостановленный по тем же причинам аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. А 27 декабря состоялись также ранее приостановленные торги по 15 ситибордам и 68 билбордам.

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