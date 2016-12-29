Новости дня
В Екатеринбурге возобновлен аукцион по 68 ситиформатам и 4 суперсайтам
29 декабрь 2016 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Фонд имущества Свердловской области возобновил аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 68 ситиформатов и 4 суперсайтов сроком на 8 лет.
Как сообщает пресс-служба ведомства, аукцион состоится 29 декабря 2016 года.
Напомним, процедура торгов была приостановлена 23 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области.
При этом 22 декабря Фонд имущества Свердловской области успешно провел ранее приостановленный по тем же причинам аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. А 27 декабря состоялись также ранее приостановленные торги по 15 ситибордам и 68 билбордам.
Как сообщает пресс-служба ведомства, аукцион состоится 29 декабря 2016 года.
Напомним, процедура торгов была приостановлена 23 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области.
При этом 22 декабря Фонд имущества Свердловской области успешно провел ранее приостановленный по тем же причинам аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. А 27 декабря состоялись также ранее приостановленные торги по 15 ситибордам и 68 билбордам.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге состоялся аукцион по 15 ситибордам и 68 билбордам
- В Екатеринбурге один аукцион по рекламным конструкциям возобновили, а другой — приостановили
- Победителем торгов по эксплуатации 38 афишных стендов в Екатеринбурге стала компания ЕГР
- В Екатеринбурге приостановлен аукцион на право эксплуатации 15 ситибордов и 68 билбордов
- В Екатеринбурге объявлен аукцион на эксплуатацию 38 афишных стендов
Loading...