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Запрет оборота спиртосодержащих продуктов в РФ повлиял на продажи косметики

УрБК, Москва, 29.12.2016. В России вступивший в силу в понедельник 30-дневный запрет на продажу в рознице непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 градусов затронул более широкий перечень товаров, чем рассчитывал Роспотребнадзор. Изданное им постановление власти некоторых регионов поняли по-своему и стали требовать убрать с полок также средства по уходу за кожей.



Как сообщает «Коммерсантъ», «Дрогери союз» (объединяет региональные розничные сети по продаже парфюмерно-косметической продукции) в письме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предупредил о риске возникновения искусственного дефицита косметических товаров и последующем росте цен на них.



Как поясняет «Дрогери союз», под действие постановления попал широкий спектр косметических товаров. В их числе лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и антиперспиранты, лаки для волос и маникюрные лаки, средства для холодной завивки, красящие средства для волос и губ и др.



Выводы организации подтверждают действия территориального управления Роспотребнадзора по Тверской области. В письме ритейлерам оно сообщает, что ограничения распространяются на средства по уходу за кожей, волосами, ногтями, средства для укладки, для ванн и другую аналогичную продукцию. Губернатор Оренбургской области своим распоряжением запретил продажу (за исключением аптек) спиртосодержащей продукции в виде лосьонов, тоников, настоек. В Пермском крае с полок был убран лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%, цена которого превышает 400 руб., рассказал представитель «Дрогери союза» Константин Пьянков.

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