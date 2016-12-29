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Прокуратура возбудила дело в отношении главы Красноуфимска

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Красноуфимская межрайонная прокуратура Свердловской области добилась выдачи разрешения на строительство для ООО «Стройтехнопласт», в получении которого ему незаконно отказывали. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Установлено, что директор ООО «Стройтехнопласт» неоднократно обращался в администрацию городского округа с заявлениями о выдаче разрешения на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома. Должностные лица администрации по незаконным основаниям, не установленным нормами действующего градостроительного законодательства, направляли отказы в выдаче разрешения на строительство организации с нарушением установленного срока», — сказано в сообщении.



По результатам надзорных мероприятий прокуратура возбудила в отношении главы Красноуфимска административное дело по части 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка предоставления государственной услуги, повлекшее предоставление государственной услуги заявителям с нарушением установленных сроков».



Кроме того, прокуратура опротестовала незаконный административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, расположенного на территории городского округа Красноуфимск», а также внесла главе городского округа представление с требованием устранить нарушений прав предпринимателей.



Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.



Только после вмешательства прокуратуры ООО «Стройтехнопласт» в декабре 2016 года выдано разрешение на строительство многоквартирного дома.

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