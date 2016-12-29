Новости дня

Корпорация «Уралвагонзавод» завершает 2016 год с рекордными показателями

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. По итогам года НПК «Уралвагонзавод» показывает хорошие производственные и финансовые результаты. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Ожидаемый объем выручки составляет 141,9 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2015 году и на 11% выше показателя рекордного для предприятия 2012 года. Такого результата удалось достичь за счет успешной реализации корпорацией экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли. Рост экспортных поставок в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году к прошлому году составил 2,2 раза, а рост производства подвижного состава — соответственно 2,4 раза.



Помимо увеличения объемов экспортных поставок, расширяется и их география, растет номенклатура поставляемой продукции и услуг, впервые изделия подвижного состава были поставлены на внешний рынок. Корпорацией планомерно реализуется стратегия обеспечения обслуживания и ремонта изделий на протяжении всего жизненного цикла.



Как отмечают в пресс-службе предприятия, корпорация УВЗ успешно адаптировалась к тяжелым внешним условиям и вызовам, связанным с включением в санкционный список, девальвацией курса рубля, стагнацией российской экономики в целом. При этом удалось не только загрузить существующие производственные мощности, сохранить кадровый и научный-технический потенциал, но и вновь выйти на чистую прибыль в размере 863 млн руб.



Прямым подтверждением успехов корпорации стало повышение рейтинга кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А(II) до А(I) в ноябре 2016 года, что характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу — стабильный.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: