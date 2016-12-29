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В 2017 году в Свердловской области будет установлено 102 новых камеры для фиксации нарушений ПДД

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В 2017 году на дорогах Свердловской области будет установлено 102 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Как поясняется, на данный момент разработана программа по развитию системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения в Свердловской области до 2022 года.



В рамках этой программы в 2017 году предполагается передать на баланс Свердловской области 63 передвижных комплекса фотовидеофиксации, находящиеся на балансе ГУ МВД России, и 20 стационарных комплексов, находящихся на балансе муниципалитетов.



Кроме того, в следующем году планируется внедрить 102 новых комплекса: 50 стационарных (в том числе шесть комплексов в Екатеринбурге — их разместят на маршрутах следования клиентских групп FIFA в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу), и 52 передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. В результате к концу следующего года в регионе будет работать 235 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД — 120 стационарных и 115 передвижных.



Между тем по итогам одиннадцати месяцев текущего года на территории Свердловской области с использованием стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Управлением ГИБДД вынесено более 619 тыс. постановлений на сумму свыше 382 млн руб.



В настоящее время на территории нашего региона введено в эксплуатацию 64 стационарных и 63 передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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