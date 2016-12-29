Дайджест
ФК «Анжи» сменил владельца
29 декабрь 2016 (10:19)
Новым владельцем футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы стал Осман Кадиев. Об этом сообщается на сайте команды.
«Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба «Анжи», 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств «Анжи», существующих на момент подписания соглашения», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что переход от одного владельца к другому прошел безболезненно, а Кадиев выразил готовность «развивать клуб и футболистов из Дагестана».
«Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба «Анжи», 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств «Анжи», существующих на момент подписания соглашения», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что переход от одного владельца к другому прошел безболезненно, а Кадиев выразил готовность «развивать клуб и футболистов из Дагестана».
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