Дайджест

В Техасе рухнул военный вертолет

29 декабрь 2016 (10:19)

В американском штате Техас разбился военный вертолет. Об этом сообщает телеканал KHOU.

Вертолет Apache упал во второй половине дня в среду, 28 декабря, в залив Галвестон в районе Эль-Жардин-Бич. На его борту были двое военнослужащих, оба погибли.

Информация поступила в Пожарный департамент Пасадены, после чего спасатели направились на место катастрофы.

Разбившийся вертолет ВВС Национальной гвардии базировался в Эллингтон-Филд.

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