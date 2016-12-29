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В Техасе рухнул военный вертолет

В американском штате Техас разбился военный вертолет. Об этом сообщает телеканал KHOU.



Вертолет Apache упал во второй половине дня в среду, 28 декабря, в залив Галвестон в районе Эль-Жардин-Бич. На его борту были двое военнослужащих, оба погибли.



Информация поступила в Пожарный департамент Пасадены, после чего спасатели направились на место катастрофы.



Разбившийся вертолет ВВС Национальной гвардии базировался в Эллингтон-Филд.

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