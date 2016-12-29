Дайджест
Сирию могут разделить на зоны влияния
29 декабрь 2016 (10:19)
Россия, Иран и Турция могут заключить сделку о разделении Сирии на зоны влияния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
При этом президент Башар Асад может остаться у власти по меньшей мере на несколько лет. Как отмечается, такой вариант в настоящее время прорабатывается.
Высокопоставленный чиновник правительства Турции заявил в среду, 28 декабря, что дальнейшая судьба Асада, скорее всего, прояснится в ходе дальнейших переговоров. По его словам, важно создать переходное правительство, в которое войдут те, кто «отвечает требованиям сирийского народа».
При этом президент Башар Асад может остаться у власти по меньшей мере на несколько лет. Как отмечается, такой вариант в настоящее время прорабатывается.
Высокопоставленный чиновник правительства Турции заявил в среду, 28 декабря, что дальнейшая судьба Асада, скорее всего, прояснится в ходе дальнейших переговоров. По его словам, важно создать переходное правительство, в которое войдут те, кто «отвечает требованиям сирийского народа».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Саудовская Аравия пригрозила России планом «Б»
- Асад назвал основную причину катастрофы Су-24
- США пообещали не вредить режиму Башара Асада
- Действующий президент Сирии побеждает на выборах
- Башар Асад примет участие в президентских выборах в Сирии
Loading...