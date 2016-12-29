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Сирию могут разделить на зоны влияния

Россия, Иран и Турция могут заключить сделку о разделении Сирии на зоны влияния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



При этом президент Башар Асад может остаться у власти по меньшей мере на несколько лет. Как отмечается, такой вариант в настоящее время прорабатывается.



Высокопоставленный чиновник правительства Турции заявил в среду, 28 декабря, что дальнейшая судьба Асада, скорее всего, прояснится в ходе дальнейших переговоров. По его словам, важно создать переходное правительство, в которое войдут те, кто «отвечает требованиям сирийского народа».

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