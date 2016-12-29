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ДНР претендует на территорию всей Донецкой области

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ДНР претендует на территорию всей бывшей Донецкой области. Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями республики, передает Донецкое агентство новостей.



«Территорией проведенного в мае референдума была вся бывшая Донецкая область, поэтому сейчас все это территория ДНР. Украинские каратели должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет — время покажет», — заявил Захарченко.



Он добавил, что районы Донецкой области, которые контролирует Киев, считает временно оккупированными. «Подчеркиваю, временно оккупированными. Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», — пообещал глава ДНР.

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