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ФАС продлевает ходатайство «Сафмара» на покупку «М.Видео»

УрБК, Москва, 29.12.2016. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлевает на два месяца рассмотрение ходатайства по покупке группой «Сафмар» одного из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники «М.Видео». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замглавы ФАС Андрея Кашеварова.



«Мы продлеваем рассмотрение ходатайства в связи с проведением анализа рынка и более точным исследованиям сегмента интернет-торговли. Все будет зависеть, как скоро мы получим объективные данные этого анализа. Срок рассмотрения ходатайства формально продлевается на два месяца», — рассказал замглавы ФАС.



ФАС получила ходатайство «Сафмара» на покупку «М.Видео» 14 декабря. Тогда же основатели «М.Видео» Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев объявили о продаже инвесткомпании, владеющей 57,7% акций ритейлера, группе «Сафмар», управляющей активами семьи Гуцериевых-Шишхановых (ранее — группа БИН). Пакет был приобретен за 726 млн долл. США — по 7 долл. США за акцию сети.



По условиям договора, «Сафмар» сделает добровольное предложение о приобретении акций «М.Видео» у его миноритарных акционеров по цене основной сделки. Замглавы ФАС Андрей Цыганов 19 декабря не исключал вероятности, что службе может потребоваться больше одного месяца для анализа сделки. При этом не исключено, что компании будет предписано продать часть магазинов в некоторых регионах.

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