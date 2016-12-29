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Почти 40% россиян не внесли РФ в первую десятку стран мира по уровню экономического развития

УрБК, Москва, 29.12.2016. Более трети (39%) россиян считают, что по уровню экономического развития Россия находится между десятым и пятидесятым местами среди стран мира. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение».



Более четверти (29%) респондентов уверены, что Россия входит в первую десятку стран по уровню экономического развития, 14% предполагают, что она располагается между 50-м и сотым местами. По мнению 6%, в плане экономического развития Россия является одной из самых отстающих стран.



Рассуждая о материальном положении страны, 36% опрошенных предположили, что Россия занимает место в промежутке между десятым и 50-м. По оценке 28% участников опроса, страна по этому параметру располагается между 50-м и сотым местами, 15% считают, что она в числе самых отстающих. Каждый десятый (10%) считает, что по материальному положению Россия входит в первую десятку стран мира.



Говоря о степени защиты прав и свобод граждан, 35% россиян отнесли Россию к списку первых 50 стран мира, 19% — к первой десятке. По оценке 17% респондентов, уровень защиты прав и свобод граждан в России соответствует строчке в рейтинге между 50-м и сотым местами, 10% назвали страну одной из наиболее отстающих.



Оценивая положение России среди стран мира по уровню безопасности личности, более трети (35%) предположили, что страна входит в число первых 50 стран, 26% убеждены, что она располагается в списке топ-10. К промежутку между 50-м и сотым местами Россию относят 16% опрошенных, 7% предполагают, что Россия входит в число стран, замыкающих рейтинг.

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