Анонсы

Коротко о событиях дня

В 15.00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) пройдет заседания правительства. В ходе него планируется рассмотреть 38 проектов постановлений правительства. В том числе утвердить государственную программу «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года», а также – постановление «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Также предполагается внесение изменений в постановление, касающееся программы «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года». Кроме того, в повестку заседания внесены вопросы бюджетной сферы, образования, создания правительственной комиссии по содействию обеспечению устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории региона, ремонта и содержания дорог регионального значения, планировки территорий для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры и другие.

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