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Генпрокуратура внесла представление главе «Роснано» за нарушения при закупках

УрБК, Москва, 28.12.2016. Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла председателю правления АО «Роснано» представление с требованием устранить нарушения при госзакупках и наказать виновных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Несмотря на то, что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным субъектами предпринимательской деятельности договорам создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по заработной плате, недоимки по налогам и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались контрагентам с нарушением установленных сроков от 2 рабочих дней до 1 года», — сказано в сообщении.



Кроме того, по данным пресс-службы, АО «Роснано» допускало нарушения законодательства, выразившиеся в несвоевременном размещении в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений.

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