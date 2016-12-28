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Кубинская экономика пострадала от кризиса в Венесуэле

Экономика Кубы продемонстрировала сокращение в 0,9% в 2016 году. Об этом сообщил президент страны Рауль Кастро в ходе закрытого выступления на Национальной ассамблее, передает Reuters.



В то же время падение кубинской экономики, как отмечается, связано с кризисом в Венесуэле, которая является ключевым торговым партнером для Кубы. Подчеркивается, что в последние месяцы снизились поставки дешевой нефти из Венесуэлы, что также негативно отразилось на кубинской экономике.



«Финансовое напряжение и вызовы, которые могут усилиться при определенных условиях, останутся, но мы надеемся, что ВВП будет расти умеренно, в районе 2% (в 2017 году)», — сказал Кастро.

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