Дайджест
Кубинская экономика пострадала от кризиса в Венесуэле
28 декабрь 2016 (17:13)
Экономика Кубы продемонстрировала сокращение в 0,9% в 2016 году. Об этом сообщил президент страны Рауль Кастро в ходе закрытого выступления на Национальной ассамблее, передает Reuters.
В то же время падение кубинской экономики, как отмечается, связано с кризисом в Венесуэле, которая является ключевым торговым партнером для Кубы. Подчеркивается, что в последние месяцы снизились поставки дешевой нефти из Венесуэлы, что также негативно отразилось на кубинской экономике.
«Финансовое напряжение и вызовы, которые могут усилиться при определенных условиях, останутся, но мы надеемся, что ВВП будет расти умеренно, в районе 2% (в 2017 году)», — сказал Кастро.
В то же время падение кубинской экономики, как отмечается, связано с кризисом в Венесуэле, которая является ключевым торговым партнером для Кубы. Подчеркивается, что в последние месяцы снизились поставки дешевой нефти из Венесуэлы, что также негативно отразилось на кубинской экономике.
«Финансовое напряжение и вызовы, которые могут усилиться при определенных условиях, останутся, но мы надеемся, что ВВП будет расти умеренно, в районе 2% (в 2017 году)», — сказал Кастро.
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