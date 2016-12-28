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РЭК перенесла вопрос о пересмотре стоимости проезда в ОТ Екатеринбурга на неопределенный срок
28 декабрь 2016 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области перенесла рассмотрение вопроса об установлении новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом УрБК сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
Планировалось, что заседание, на котором в том числе будет рассмотрен вопрос о росте стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 29 руб., пройдет сегодня, 28 декабря.
«Рассмотрение вопроса перенесено на будущий год. Какой-то конкретной даты нет», — отметили в министерстве.
Это уже второй перенос рассмотрения данного вопроса. Изначально пересмотр стоимости проезда в городском общественном транспорте был запланирован на 26 декабря 2016 года.
В настоящий момент стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурге составляет 26 руб.
Планировалось, что заседание, на котором в том числе будет рассмотрен вопрос о росте стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 29 руб., пройдет сегодня, 28 декабря.
«Рассмотрение вопроса перенесено на будущий год. Какой-то конкретной даты нет», — отметили в министерстве.
Это уже второй перенос рассмотрения данного вопроса. Изначально пересмотр стоимости проезда в городском общественном транспорте был запланирован на 26 декабря 2016 года.
В настоящий момент стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурге составляет 26 руб.
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