Белоярская АЭС: 2016 год оправдал ожидания

Для Белоярской АЭС 2016 год стал знаковым, в первую очередь благодаря вводу в промышленную эксплуатацию энергоблока № 4 с «быстрым» реактором БН-800. Это событие имеет важное значение не только для России, но и для других стран, развивающих атомную энергетику. За год уникальный реактор привлек внимание множества иностранных специалистов, а также совместно с БН-600 позволил атомной станции досрочно выполнить план по выработке электроэнергии.Напомним, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 состоялся 31 октября. В единую энергосистему страны он был впервые включен 10 декабря 2015 года.«Опыт эксплуатации БН-800 на Белоярской АЭС ляжет в основу создания коммерческого реактора на быстрых нейтронах — БН-1200. Атомная станция с этим реактором сможет вырабатывать электроэнергию по себестоимости, сопоставимой с традиционными АЭС, и в промышленных масштабах решать задачу переработки отработавшего ядерного топлива», — рассказал доцент кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» УралЭНИН УрФУ Олег Ташлыков.По словам еще одного сотрудника кафедры, Владимира Велькина, БН-800 является примером АЭС будущего: он обеспечен ядерным топливом примерно на 800 лет, в то время как все остальные 430 ядерных энергетических реакторов мира имеют сырьевую топливную базу не более чем на 100 лет. Поэтому его запуск в промышленную эксплуатацию действительно является событием мирового масштаба.Оценкой вклада Белоярской АЭС в атомную энергетику и инновационную деятельность стала награда старейшего американского журнала по энергетике «POWER», одного из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в этой области, который присудил премию «Power Awards 2016» энергоблоку № 4 с реактором БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики.Для ознакомления с уникальным опытом Белоярской АЭС в июле ее посетили более двух десятков высокопоставленных дипломатов — постоянных представителей в ранге послов стран-заказчиков российских ядерно-энергетических услуг и технологий при МАГАТЭ. Постпреды из Аргентины, Бельгии, Германии, Доминиканы, Израиля, Индонезии, Катара, Китая, Нидерландов, Пакистана, Сингапура, Словакии, Судана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, а также международных организаций Евросоюза и МАГАТЭ ознакомились с передовой технологией реакторов на быстрых нейтронах.«Я был впечатлен тем уровнем компетенций и развитием ядерных технологий, который мы наблюдали. В России я увидел профессионалов высокого уровня, которые очень сильно и по-настоящему привержены также развитию эффективной культуры безопасности, что для меня является особенно важным», — отметил в рамках визита заместитель гендиректора МАГАТЭ Хуан Карлос Лентихо.В августе-сентябре 24 международных эксперта ВАО АЭС из девяти стран (Болгарии, Венгрии, Ирана, Мексики, Словакии, Украины, Франции, Чехии, Японии) провели плановую партнерскую проверку Белоярской АЭС. По итогам проверки не менее семи сильных сторон, имеющихся на атомной станции, эксперты будут рекомендовать для распространения на других АЭС мира. Особенно они отметили инновации в области инженерно-технического обеспечения, которые могут быть применены на реакторах разных типов.В сентябре на Белоярской АЭС прошли комплексные противоаварийные учения с участием специалистов кризисного центра «Росэнергоатома», группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС), аварийно-технического центра «Росатома», войск Минобороны, подразделений МЧС, ФМБА, МВД, представителей органов власти Свердловской области и г. Заречного. Это самые крупные учения, которые проходят раз в году на одной из АЭС России. На учениях присутствовало более двух десятков иностранных наблюдателей из семи стран — Франции, Германии, Южной Кореи, Финляндии, Норвегии, Швеции и Беларуси. Зарубежные эксперты высоко оценили уровень противоаварийной готовности Белоярской АЭС.Кроме того, в течение года атомная электростанция активно участвовала в проектах по созданию новых продуктов для перспективных российских и международных рынков. В частности, уже в 2018 году БН-600 может быть задействован для наработки высокоактивного кобальта-60, который широко востребован на мировом рынке для нужд ядерной медицины — лечения раковых заболеваний и стереотаксической хирургии.Что касается основной своей деятельности — выработки электроэнергии — по состоянию на 26 декабря 2016 года Белоярская АЭС произвела и выдала в сеть 8,19 млрд кВтч, что на 596,5 млн кВтч больше плана, установленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС).