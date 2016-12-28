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Застройщик Академического района Екатеринбурга полностью выполнил годовой план ввода жилья
28 декабрь 2016 (16:37)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Компания «РСГ-Академическое» в 2016 году ввела в эксплуатацию около 100 тыс. кв. м. жилья в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор организации Виктор Киселев.
«Годовой план мы выполнили еще в ноябре. С начала года продажи жилья составили 105 тыс. кв. м. Нам удалось отработать этот год немного лучше, чем 2015-й. В 2017 году мы планируем нарастить объемы сдачи жилья с 100 до 105 тыс. кв. м. Продажи также предполагается увеличить», — заявил Виктор Киселев.
По его словам, в ближайшее время стоимость квадратного метра в Екатеринбурге может вырасти из-за удорожания строительных материалов.
«Годовой план мы выполнили еще в ноябре. С начала года продажи жилья составили 105 тыс. кв. м. Нам удалось отработать этот год немного лучше, чем 2015-й. В 2017 году мы планируем нарастить объемы сдачи жилья с 100 до 105 тыс. кв. м. Продажи также предполагается увеличить», — заявил Виктор Киселев.
По его словам, в ближайшее время стоимость квадратного метра в Екатеринбурге может вырасти из-за удорожания строительных материалов.
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