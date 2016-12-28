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Эксперт: Практически все операторы по вывозу мусора работают с нарушениями
28 декабрь 2016 (16:17)
УрБК, Москва, 28.12.2016. Практически все «мусорные» операторы в настоящее время работают с нарушениями. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление директора центра энергосбережения и энергоэффективности, экологического и энергетического аудита ИОМ РАНХиГС Леонида Примака.
«Злоупотреблений в этой сфере действительно бездна. Простейшие — это несертифицированные вывозы, проще говоря, когда мусоровозы, «сокращая маршрут», вместо полигона заезжают за угол и сваливают там мусор. Чтобы оценить масштаб проблемы, даже далеко ехать не надо: на полпути до города Видное находится такая самодельная свалка. И это проблема всех без исключения муниципальных образований. В результате Россия буквально «задыхается» от мусора и отходов», — говорит Л. Примак.
По его словам, бизнес на мусоре легален, вечен и выгоден. Чтобы он приносил дополнительный доход, современные, высокотехнологичные компании стремятся замкнуть логистическую цепочку и присутствовать на всех четырех этапах технологического цикла: вывозить, сортировать, депонировать и перерабатывать. Такая бизнес-модель предоставляет возможность на каждом этапе получать добавочную стоимость.
Но сегодня, по оценкам нашего центра, более 50% компаний эксплуатируют старую инфраструктуру, не вкладывая средства в модернизацию и не развивая новые направления. Они присутствуют только на одном этапе.
«Акцент делается на сборе таких высококонкурентных сырьевых фракций, как пластик, металл и чистый картон. Пластик стал активно пользоваться популярностью в последнее время, потому что в России появилось много новых заводов, занимающихся его переработкой», — сказал Л. Примак.
«Злоупотреблений в этой сфере действительно бездна. Простейшие — это несертифицированные вывозы, проще говоря, когда мусоровозы, «сокращая маршрут», вместо полигона заезжают за угол и сваливают там мусор. Чтобы оценить масштаб проблемы, даже далеко ехать не надо: на полпути до города Видное находится такая самодельная свалка. И это проблема всех без исключения муниципальных образований. В результате Россия буквально «задыхается» от мусора и отходов», — говорит Л. Примак.
По его словам, бизнес на мусоре легален, вечен и выгоден. Чтобы он приносил дополнительный доход, современные, высокотехнологичные компании стремятся замкнуть логистическую цепочку и присутствовать на всех четырех этапах технологического цикла: вывозить, сортировать, депонировать и перерабатывать. Такая бизнес-модель предоставляет возможность на каждом этапе получать добавочную стоимость.
Но сегодня, по оценкам нашего центра, более 50% компаний эксплуатируют старую инфраструктуру, не вкладывая средства в модернизацию и не развивая новые направления. Они присутствуют только на одном этапе.
«Акцент делается на сборе таких высококонкурентных сырьевых фракций, как пластик, металл и чистый картон. Пластик стал активно пользоваться популярностью в последнее время, потому что в России появилось много новых заводов, занимающихся его переработкой», — сказал Л. Примак.
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