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Долг свердловских водителей по уплате штрафов ГИБДД достигает 240 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. В Свердловской области в 2016 году произошло более 2,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий, снижение к прошлому году составило 15%. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Свердловского управления ГИБДД ГУ МВД России полковник полиции Юрий Демин.



По его словам, основными нарушениями, приведшими к авариям, по-прежнему остаются выезд на полосу встречного движения и несоблюдение скоростного режима. Кроме того, в регионе остро стоит проблема граждан, допускающих управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



«В этом году органами ГИБДД были задержаны 30 тыс. водителей в состоянии опьянения. Это меньше, чем в прошлом году, но все равно очень много. По вине граждан, управляющих автомобилем в таком состоянии, произошли 308 ДТП, в них погибли 122 человека, что на 7% больше, чем в прошлом году, 410 человек получили ранения», — рассказал Ю. Демин.



Он также отметил, что нарушителей зачастую не останавливают ни высокие штрафы, ни перспектива лишения водительских прав.



«Долг по неоплаченным штрафам сегодня составляет около 240 млн руб. Все эти материалы находятся у судебных приставов. Мы настаиваем на том, чтобы в таких случаях приступать к процедуре наложения ареста на транспорт. Наказание должно быть неотвратимо», — пояснил Ю. Демин.

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