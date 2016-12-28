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Официальный курс долл. США снизился на 19 коп., евро — на 8 коп.
28 декабрь 2016 (15:39)
УрБК, Москва, 28.12.2016. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 29 декабря. Курс долл. США снизился на 19,18 коп., до 60,66 руб. Курс евро снизился на 8,51 коп., составив 63,48 руб.
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