Кризис

Главной проблемой России в 2016 году стали низкие зарплаты

По мнению россиян, главной проблемой 2016 года стали низкие зарплаты — так считают 18% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также 18% респондентов считают главной проблемой года экономику.



«Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе 2015 года эту проблему отмечали 20%, в декабре — 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%)», — говорится в сообщении.



Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше — экономика (24%), здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%). Топ-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).



Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%). Также респонденты отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 годов, ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го — только 4% наших сограждан.

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