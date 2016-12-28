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Россияне стали чаще покупать автомобили бизнес-класса
28 декабрь 2016 (14:28)
УрБК, Москва, 28.12.2016. По итогам ноября 2016 года объем российского рынка новых легковых автомобилей E-сегмента (бизнес-класса) составил 3 тыс. 307 единиц, что на 15% превышает показатель за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».
На сегодняшний день доля машин бизнес-класса в России составляет 2,9%.
Все модели, входящие в топ-3 рынка автомобилей бизнес-класса, продемонстрировали в ноябре заметный рост продаж. Так, на 6,67% вырос объем реализации лидера сегмента, модели Toyota Camry. В количественном выражении продажи этого седана увеличились до 1 тыс. 631 ед.
С многократным отставанием от Toyota Camry на втором месте в сегменте находится BMW 5-Series. Рост продаж этой модели в ноябре превысил 197%, в количественном выражении — 476 шт. Третье место занимает Mercedes-Benz E-Class. В ноябре обладателями такого автомобиля стали 475 россиян, спрос на модель вырос на 60,5% к прошлому году.
В ноябрьский топ-5 сегмента входят Audi A6 (213 авто, падение на 17,4%) и Lexus ES (154 авто, падение на 22,6%).
На сегодняшний день доля машин бизнес-класса в России составляет 2,9%.
Все модели, входящие в топ-3 рынка автомобилей бизнес-класса, продемонстрировали в ноябре заметный рост продаж. Так, на 6,67% вырос объем реализации лидера сегмента, модели Toyota Camry. В количественном выражении продажи этого седана увеличились до 1 тыс. 631 ед.
С многократным отставанием от Toyota Camry на втором месте в сегменте находится BMW 5-Series. Рост продаж этой модели в ноябре превысил 197%, в количественном выражении — 476 шт. Третье место занимает Mercedes-Benz E-Class. В ноябре обладателями такого автомобиля стали 475 россиян, спрос на модель вырос на 60,5% к прошлому году.
В ноябрьский топ-5 сегмента входят Audi A6 (213 авто, падение на 17,4%) и Lexus ES (154 авто, падение на 22,6%).
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