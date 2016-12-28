Новости дня

Росприроднадзор вынес Бобровскому изоляционному заводу шесть предписаний

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу выдал ООО «Бобровский изоляционный завод» («БИЗ») шесть предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.



Как сообщает пресс-служба ведомства, внеплановая выездная проверка в отношении ООО «БИЗ» была проведена в период с 28 ноября по 23 декабря 2016 года.



По факту выявленных правонарушений будут возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностных лиц ООО «БИЗ» по статье 8.1 «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», частям 1, 3 статьи 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» КоАП РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: