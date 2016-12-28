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На Среднем Урале глава поселка заключал контракты со своей компанией и имитировал конкуренцию
28 декабрь 2016 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. В Свердловской области перед судом предстанет бывший глава Фабричного сельского управления Туринского городского округа Игорь Привалов, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным прокурорской проверки, Игорь Привалов в то время, когда занимал должность главы поселения, также являлся единственным учредителем ООО «Лестехпродукция» (директором общества является его супруга). Используя свое служебное положение, он заключал контракты на выполнение работ между управлением поселка и собственной компанией.
«При этом Игорь Привалов создавал видимость конкурентной борьбы, при проведении конкурса на заключение контрактов необоснованно отказывал иным организациям без объяснения причин», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.
Кроме того, по одному из контрактов И. Привалов подал заявки на участие в торгах от имени двух организаций, которыми фактически управлял он с супругой.
В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Прокуратура Туринского округа утвердила обвинительное заключение, дело рассмотрит Туринский районный суд.
По данным прокурорской проверки, Игорь Привалов в то время, когда занимал должность главы поселения, также являлся единственным учредителем ООО «Лестехпродукция» (директором общества является его супруга). Используя свое служебное положение, он заключал контракты на выполнение работ между управлением поселка и собственной компанией.
«При этом Игорь Привалов создавал видимость конкурентной борьбы, при проведении конкурса на заключение контрактов необоснованно отказывал иным организациям без объяснения причин», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.
Кроме того, по одному из контрактов И. Привалов подал заявки на участие в торгах от имени двух организаций, которыми фактически управлял он с супругой.
В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Прокуратура Туринского округа утвердила обвинительное заключение, дело рассмотрит Туринский районный суд.
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