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На Среднем Урале глава поселка заключал контракты со своей компанией и имитировал конкуренцию

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. В Свердловской области перед судом предстанет бывший глава Фабричного сельского управления Туринского городского округа Игорь Привалов, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



По данным прокурорской проверки, Игорь Привалов в то время, когда занимал должность главы поселения, также являлся единственным учредителем ООО «Лестехпродукция» (директором общества является его супруга). Используя свое служебное положение, он заключал контракты на выполнение работ между управлением поселка и собственной компанией.



«При этом Игорь Привалов создавал видимость конкурентной борьбы, при проведении конкурса на заключение контрактов необоснованно отказывал иным организациям без объяснения причин», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.



Кроме того, по одному из контрактов И. Привалов подал заявки на участие в торгах от имени двух организаций, которыми фактически управлял он с супругой.



В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Прокуратура Туринского округа утвердила обвинительное заключение, дело рассмотрит Туринский районный суд.

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