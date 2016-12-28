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В отношении сотрудника МУГИСО Игоря Разунина возбуждено еще одно уголовное дело о взятках

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.



В данном случае основанием для принятия решения следователями стали заявления предпринимателей, которые в течение 2016 года терпели регулярные поборы со стороны И. Разунина. Следует отметить, что этот чиновник является должностным лицом, наделенным всем спектром полномочий по вопросам размещения наружной рекламы в регионе.



«Таким образом, озвученная заместителем губернатора Свердловской области Сергеем Зыряновым версия о якобы имевшей 22 декабря сего года провокации со стороны силовиков не выдерживает критики и заставляет задуматься о наличии у нынешнего руководства МУГИСО устойчивых мотивов по сохранению коррупционных схем в этом органе государственной власти Свердловской области», — сказано в сообщении.



Пресс-служба напоминает, что согласно примечанию к статье 291 УК РФ, «лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело».



Напомним, 24 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Игоря Разунина под домашний арест. Чиновник стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, директор департамента рекламы МУГИСО через посредника получил взятку в крупном размере от лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории города Екатеринбурга.

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