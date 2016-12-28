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За год просрочка по кредитным картам в России выросла на 5%

УрБК, Москва, 28.12.2016. На 1 декабря 2016 года в России просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней (90+) составила 245 млрд руб., что на 5% выше, чем год назад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн».



По прогнозам компании, в 2016 году объем просрочки по кредитным картам не превысит 250 млрд руб., а в 2017 году рост этого показателя будет не более 5-10%.



«Количество просроченных карточных займов достигает 5,5 млн, на 1 декабря 2016 года порядка 3,6-3,8 млн заемщиков имеют неоплаченные платежи по своим кредитным картам. Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды банки отказались от прежней политики активной выдачи карт», — рассказала президент компании Елена Докучаева.



В 2016 году, по наблюдениям президента «Секвойи», кредитки предлагались лишь двум категориям клиентов, в платежеспособности которых можно не сомневаться, — вкладчикам и «зарплатникам».



По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев 2016 года снизились на 5,8% к аналогичному периоду 2015 года — это уже третий год спада доходов россиян. Одновременно ставки по кредитным картам выросли до 30-40% годовых по сравнению с «докризисными» 20-25%.

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