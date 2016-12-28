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Свердловская область вошла в топ-10 по объему рынка автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 28.12.2016. По итогам 11 месяцев в Свердловской области рынок автомобилей с пробегом вырос на 6,5% и достиг 141,1 тыс. единиц. Об этом сообщает «Автостат».



Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга традиционно является Москва, на долю которой за отчетный период пришлось более 6% от всего рынка. В количественном выражении это составляет 301,4 тыс. единиц — на 2,6% больше, чем за 11 месяцев 2015 года. Немногим меньше подержанных легковых автомобилей было реализовано в Подмосковье (275,9 тыс. шт.; рост на 9,1%). Замыкает первую тройку Краснодарский край (224,6 тыс. шт.; рост на 5,8%), который лидирует среди нестоличных субъектов России.



На четвертом месте оказывается Санкт-Петербург (173,4 тыс. шт.; рост на 10,1%). В пятерке лидеров оказалась и Ростовская область (143,7 тыс. шт.; рост на 3,4%). В топ-10 также попадают: Свердловская область, Башкортостан (127,2 тыс. шт.; рост на 10,6%), Челябинская область (119,7 тыс. шт.; рост на 8,6%), Новосибирская область (116,6 тыс. шт.; рост на 5,9%) и Татарстан (116 тыс. шт.; рост на 9%). Стоит отметить, что на перечисленную десятку регионов-лидеров приходится более трети (36,5%) российского вторичного рынка.



Всего же объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января-ноября 2016 года составил 4,75 млн единиц — на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

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