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На «Уралвагонзаводе» стартовала новогодняя кампания

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. В Нижнем Тагиле в праздничные дни пройдет 26 елок для детей работников «Уралвагонзавода» и всех желающих. Сладкие подарки от предприятия получат 17 656 ребят, сообщает пресс-служба УВЗ.



«У Дворца культуры имени И. В. Окунева горожан встречает ледовый городок «Новогодний мульткруиз», построенный по заказу «Уралвагонзавода». Он посвящен 80-летнему юбилею «Союзмультфильма». В экспозиции из 13 ледяных фигур представлены герои любимых всеми советских мультфильмов, таких как «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чебурашка» и «Мама для мамонтенка». На площади расположены специальные фигуры для фотографирования, двускатные горки для малышей и детей постарше. Вокруг главной елки Дзержинского района Нижнего Тагила установлены баннеры с яркими кадрами из мультфильмов. Во главе мультгероев — символ наступающего года — петушок», — рассказали в пресс-службе.



Для детей и взрослых силами коллективов заводского Дворца культуры подготовлено две яркие праздничные программы. В постановке спектаклей задействовано более сотни самодеятельных артистов.



«В этом году все ребята отправятся в «Новогоднее путешествие в Страну времени». Первыми праздничную постановку «Уралвагонзавода» оценили малыши из многодетных и малообеспеченных семей. Для них прошла благотворительная елка при участии и поддержке администрации Дзержинского района и Центра социальной защиты», — отметили в пресс-службе.



Кроме того, с 25 декабря во Дворце состоятся пять новогодних представлений для взрослых «#Smsнашихнадежд». Постановка основана на русских народных сказках. 2 и 3 января пройдут праздничные вечера для ветеранов войны и труда «Уралвагонзавода». 6 января заводчане встанут на лыжи в рождественской лыжной гонке, которая пройдет на лыжной базе предприятия. Завершатся праздничные мероприятия 7 января Рождественским вечером во Дворец культуры имени И. В. Окунева.

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