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Минтранс РФ запретил высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников
28 декабрь 2016 (11:21)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил губернатору Евгению Куйвашеву предупредить перевозчиков о запрете высаживать детей без билетов из общественного транспорта в сильные морозы. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
«В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 ГК РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению и не может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Учитывая изложенное, прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств», — написал министр М. Соколов губернатору в официальном письме.
Позже по поручению губернатора региональный министр транспорта Василий Старков направил письма во все муниципалитеты Свердловской области с требованием «довести позицию Минтранса РФ до компаний, осуществляющих перевозки в муниципалитетах, и поставить работу по исполнению этого поручения на контроль». Аналогичные поручения разосланы и руководителям компаний, занимающихся междугородними перевозками.
Между тем транспортные компании высказывают опасения по поводу того, что данный указ приведет к росту числа детей, которые не будут оплачивать проезд в общественном транспорте.
«В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 ГК РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению и не может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Учитывая изложенное, прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств», — написал министр М. Соколов губернатору в официальном письме.
Позже по поручению губернатора региональный министр транспорта Василий Старков направил письма во все муниципалитеты Свердловской области с требованием «довести позицию Минтранса РФ до компаний, осуществляющих перевозки в муниципалитетах, и поставить работу по исполнению этого поручения на контроль». Аналогичные поручения разосланы и руководителям компаний, занимающихся междугородними перевозками.
Между тем транспортные компании высказывают опасения по поводу того, что данный указ приведет к росту числа детей, которые не будут оплачивать проезд в общественном транспорте.
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