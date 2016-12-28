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В Камышлове местный житель обвиняется в сбыте поддельных денег
28 декабрь 2016 (11:16)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Камышловская межрайонная прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Владимира Безгодова, который обвиняется в сбыте поддельных денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, В. Безгодов, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных тяжких и особо тяжких преступлений (освободился условно-досрочно в октябре 2013 года), в период времени с сентября по октябрь 2016 года в Камышлове у неустановленного лица приобрел заведомо поддельные банковские билеты Центробанка достоинством 1 тыс. руб. в количестве шесть штук с целью их последующего сбыта.
В указанный период времени В. Безгодов сбывал поддельные банковские билеты сам, а также через своих знакомых, которых не ставил в известность о поддельности переданных им денежных купюр. Он расплачивался поддельными купюрами за услуги такси, приобретая продукты, спиртные напитки и сигареты в торговых точках города.
В ходе расследования В. Безгодов признал себя виновным, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в суде в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
По версии следствия, В. Безгодов, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных тяжких и особо тяжких преступлений (освободился условно-досрочно в октябре 2013 года), в период времени с сентября по октябрь 2016 года в Камышлове у неустановленного лица приобрел заведомо поддельные банковские билеты Центробанка достоинством 1 тыс. руб. в количестве шесть штук с целью их последующего сбыта.
В указанный период времени В. Безгодов сбывал поддельные банковские билеты сам, а также через своих знакомых, которых не ставил в известность о поддельности переданных им денежных купюр. Он расплачивался поддельными купюрами за услуги такси, приобретая продукты, спиртные напитки и сигареты в торговых точках города.
В ходе расследования В. Безгодов признал себя виновным, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в суде в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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