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Белый дом готовит ответные меры за «вмешательство» России в выборы

Администрация президента США готовится объявить санкции и ответные меры за якобы вмешательство России в избирательный процесс в США в 2016 году. Об этом пишет Сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Washington Post.



В настоящий момент Белый дом находится на финальном этапе разработки ответных мер, публичная часть которых, как ожидается, будет объявлена на этой неделе.



Речь идет и о дипломатических мерах наряду с экономическими санкциями. Кроме того, по данным газеты, администрация американского президента готовит тайные кибероперации против России.



Американские власти ранее обвинили российскую сторону во вмешательстве в выборы президента США. Россия, в свою очередь, данные обвинения опровергает.

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