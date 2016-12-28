Дайджест
Белый дом готовит ответные меры за «вмешательство» России в выборы
28 декабрь 2016 (11:09)
Администрация президента США готовится объявить санкции и ответные меры за якобы вмешательство России в избирательный процесс в США в 2016 году. Об этом пишет Сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Washington Post.
В настоящий момент Белый дом находится на финальном этапе разработки ответных мер, публичная часть которых, как ожидается, будет объявлена на этой неделе.
Речь идет и о дипломатических мерах наряду с экономическими санкциями. Кроме того, по данным газеты, администрация американского президента готовит тайные кибероперации против России.
Американские власти ранее обвинили российскую сторону во вмешательстве в выборы президента США. Россия, в свою очередь, данные обвинения опровергает.
В настоящий момент Белый дом находится на финальном этапе разработки ответных мер, публичная часть которых, как ожидается, будет объявлена на этой неделе.
Речь идет и о дипломатических мерах наряду с экономическими санкциями. Кроме того, по данным газеты, администрация американского президента готовит тайные кибероперации против России.
Американские власти ранее обвинили российскую сторону во вмешательстве в выборы президента США. Россия, в свою очередь, данные обвинения опровергает.
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