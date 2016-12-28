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На пост посла США в России при Дональде Трампе претендует три человека

28 декабрь 2016 (11:09)

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве главных претендентов на пост посла США в России конгрессмена Дана Рорабахера и дипломата Томаса Грэма, советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, Дональд Трамп рассматривает эту должность как ключевую в нормализации отношений с Россией.

«В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России. Это связано со сменой команды, а не с претензиями к нынешним дипломатам. Это нормальный процесс, и все к нему готовы. Главными кандидатами на этот пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. Но есть и другие», — говорится в сообщении.

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