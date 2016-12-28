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Умерла исполнительница одной из главных ролей в саге «Звездные воины» — Кэрри Фишер
28 декабрь 2016 (11:09)
Актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
В субботу, 24 декабря, актриса Кэрри Фишер попала в больницу с сердечным приступом после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позже было объявлено, что ее состояние оценивалось как стабильное, но по заявлению ее брата Тодда Фишера актриса все еще находилась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких.
В субботу, 24 декабря, актриса Кэрри Фишер попала в больницу с сердечным приступом после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позже было объявлено, что ее состояние оценивалось как стабильное, но по заявлению ее брата Тодда Фишера актриса все еще находилась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких.
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