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Российская молодежная сборная обыграла Латвию со счетом 9:1

Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) победили соперников из Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщает «Р-Спорт».



Встреча команд из группы B закончилась со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) в пользу российских спортсменов, для которых эта победа стала первой в своем втором матче на турнире.



Хет-триком в матче отличился Кирилл Капризов, забив на 21-ой, 47-ой и 57-ой минутах встречи, две шайбы в ворота соперника забил Александр Полунин (на 13-ой, 25-ой минутах), по одной шайбе забросили Данил Юртайкин (на шестой), Павел Карнаухов (на 18-ой), Кирилл Беляев (на 26-ой) и Яков Тренин (на 50-ой). Единственный гол у россиянам забросил Рудольф Балцерс (на 24-ой минуте встречи).



Следующий матч 29 декабря российские хоккеисты проведут со сборной США, а латвийцы встретятся с канадской командой.

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