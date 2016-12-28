Дайджест
Версия об ошибке пилотирования Ту-154 является приоритетной после анализа «черного ящика»
28 декабрь 2016 (11:05)
Специалисты центра ВВС Министерства обороны России провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — говорится в сообщении.
Напомним ранее один из очевидцев крушения Ту-154 в Сочи, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, дал показания, в которых отметил «странную» посадку самолета на воду.
«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — говорится в сообщении.
Напомним ранее один из очевидцев крушения Ту-154 в Сочи, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, дал показания, в которых отметил «странную» посадку самолета на воду.
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