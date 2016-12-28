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Эксперты советуют Минтрансу не распространять «Платон» на грузовики массой до 12 тонн

УрБК, Москва, 28.12.2016. Институт экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) представил Минтрансу заключение по поводу возможности введения платного проезда по федеральным дорогам грузовиков максимальной массой 3,5-12 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



«Введение такой меры признано нецелесообразным, по крайней мере на ближайший бюджетный период», — рассказал директор института Михаил Блинкин.



Напомним, с 2015 года в России действует система взимания платы «Платон», запуск которой сопровождался массовыми акциями протеста дальнобойщиков. Владельцы грузовиков массой более 12 т платят 1,5 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе. Минтранс хочет поднять тариф вдвое, решение будет принимать правительство РФ в начале 2017 года. Осенью транспортное ведомство (от лица ФКУ «Ространсмодернизация») заключило с ВШЭ контракт на 10,8 млн руб., в рамках которого ученые должны были изучить возможность взимания денег за проезд с владельцев малотоннажных грузовиков.



Как пояснил Михаил Блинкин, в отличие от сегмента 12-тонников, где работают крупные компании, в сегменте малотоннажных грузовиков (их около 1 млн в России) присутствуют в основном физические лица и индивидуальные предприниматели.



«С компаниями хотя бы можно вести диалог, здесь же администрировать платежи будет сложно, да и платежная дисциплина наверняка будет очень низкой», — пояснил он.



Кроме того, объяснил М. Блинкин, система «Платон» задумывалась в том числе как способ для сокращения парка 12-тонных грузовиков в пользу малотоннажных машин. Если для последних ввести плату, перевозчики будут больше использовать тяжелые грузовики, а они наносят основной вред дорогам.



«В лучшем случае при высоком тарифе и столь же высокой платежной дисциплине мы получили бы цифру не более 11 млрд руб. в год, причем порядка половины от этих денег уйдет на затраты, связанные с процессом внедрения системы, и на сложное администрирование. Это небольшие деньги на фоне легко прогнозируемых социально-политических издержек от введения платы», — рассказал Михаил Блинкин.

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