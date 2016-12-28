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Росприроднадзор выявил нарушения на предприятии «Русский хром 1915»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по УрФО провел выездную внеплановую проверку в отношении первоуральского предприятия «Русский хром 1915». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе проверки выявлено нарушение требований природоохранного законодательства РФ в части использования и охраны водных объектов.



Для устранения выявленного нарушения выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований от 19.12.2016 №874-1. Срок исполнения — 17 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.



По итогам проверки в отношении юридического лица — ЗАО «Русский хром 1915» и должностного лица, ответственного за эксплуатацию противофильтрационной системы скважинного дренажа ЗАО «Русский хром 1915» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч .4 ст.8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов».



Отметим, что 30 ноября 2016 года вблизи завода «Русский хром» под Первоуральском позеленел снег. На предприятии тогда заявили, что причина этого необычного явления носит техногенный характер.

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