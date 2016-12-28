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Сбербанк зафиксировал сокращение кредитного портфеля в сегменте ОПК

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2016 году погасят долг перед Сбербанком на общую сумму 300 млрд руб. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».



«Нам эти заемщики погасят больше 300 млрд руб. Будет заметное снижение активов в сегменте ОПК, потребуется какое-то время для размещения денежных средств в следующем году», — рассказал Г. Греф.



Он пояснил, что погашение кредитов клиентами ОПК в I квартале — это явление регулярное.



«Дополнительное погашение кредитов в декабре этого года ранее не было запланировано банком. С учетом данного погашения на следующий год планируем обеспечить рост портфеля более чем на 5%», — отметил Герман Греф.

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