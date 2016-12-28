Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям и векторам развития рынка недвижимости в Свердловской области. В мероприятии примут участие генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, президент Российской Гильдии риэлторов Татьяна Деменок и директор свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) Александр Комаров.



В 12.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития безопасности дорожного движения в Свердловской области. В мероприятии примет участие начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин.

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